Curetopia Logotip

Curetopia Cijena (CURES)

Neuvršten

1 CURES u USD cijena uživo:

$0.055811
$0.055811
-2.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Curetopia (CURES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:43:42 (UTC+8)

Curetopia (CURES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.053613
$ 0.053613
24-satna najniža cijena
$ 0.057387
$ 0.057387
24-satna najviša cijena

$ 0.053613
$ 0.053613

$ 0.057387
$ 0.057387

$ 0.122777
$ 0.122777

$ 0.0160381
$ 0.0160381

-0.28%

-2.47%

-28.09%

-28.09%

Curetopia (CURES) cijena u stvarnom vremenu je $0.055811. Tijekom protekla 24 sata, CUREStrgovalo je između najniže cijene $ 0.053613 i najviše cijene $ 0.057387, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CURES je $ 0.122777, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0160381.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CURES se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, -2.47% u posljednjih 24 sata i -28.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Curetopia (CURES)

$ 2.20M
$ 2.20M

--
----

$ 5.58M
$ 5.58M

39.38M
39.38M

99,999,960.213307
99,999,960.213307

Trenutačna tržišna kapitalizacija Curetopia je $ 2.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CURES je 39.38M, s ukupnom količinom od 99999960.213307. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.58M.

Curetopia (CURES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Curetopia u USD iznosila je $ -0.00141671849598421.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Curetopia u USD iznosila je $ +0.0776186180.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Curetopia u USD iznosila je $ +0.0982766187.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Curetopia u USD iznosila je $ +0.030050341157739927.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00141671849598421-2.47%
30 dana$ +0.0776186180+139.07%
60 dana$ +0.0982766187+176.09%
90 dana$ +0.030050341157739927+116.65%

Što je Curetopia (CURES)

Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."

Resurs Curetopia (CURES)

Službena web-stranica

Curetopia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Curetopia (CURES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Curetopia (CURES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Curetopia.

Provjerite Curetopia predviđanje cijene sada!

CURES u lokalnim valutama

Curetopia (CURES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Curetopia (CURES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CURES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Curetopia (CURES)

Koliko Curetopia (CURES) vrijedi danas?
Cijena CURES uživo u USD je 0.055811 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CURES u USD?
Trenutačna cijena CURES u USD je $ 0.055811. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Curetopia?
Tržišna kapitalizacija za CURES je $ 2.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CURES?
Količina u optjecaju za CURES je 39.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CURES?
CURES je postigao ATH cijenu od 0.122777 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CURES?
CURES je vidio ATL cijenu od 0.0160381 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CURES?
24-satni obujam trgovanja za CURES je -- USD.
Hoće li CURES još narasti ove godine?
CURES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CURES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
