Curetopia (CURES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.053613 24-satna najniža cijena $ 0.057387 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.122777 Najniža cijena $ 0.0160381 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) -2.47% Promjena cijene (7D) -28.09%

Curetopia (CURES) cijena u stvarnom vremenu je $0.055811. Tijekom protekla 24 sata, CUREStrgovalo je između najniže cijene $ 0.053613 i najviše cijene $ 0.057387, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CURES je $ 0.122777, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0160381.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CURES se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, -2.47% u posljednjih 24 sata i -28.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Curetopia (CURES)

Tržišna kapitalizacija $ 2.20M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.58M Količina u optjecaju 39.38M Ukupna količina 99,999,960.213307

Trenutačna tržišna kapitalizacija Curetopia je $ 2.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CURES je 39.38M, s ukupnom količinom od 99999960.213307. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.58M.