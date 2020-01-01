CumRocket (CUMMIES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CumRocket (CUMMIES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CumRocket (CUMMIES) Informacije CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience. Službena web stranica: https://cumrocket.io

CumRocket (CUMMIES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CumRocket (CUMMIES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Ukupna količina: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Količina u optjecaju: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Povijesni maksimum: $ 0.28855 $ 0.28855 $ 0.28855 Povijesni minimum: $ 0.00142537 $ 0.00142537 $ 0.00142537 Trenutna cijena: $ 0.00271858 $ 0.00271858 $ 0.00271858 Saznajte više o cijeni CumRocket (CUMMIES)

CumRocket (CUMMIES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CumRocket (CUMMIES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CUMMIES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CUMMIES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CUMMIES tokena, istražite CUMMIES cijenu tokena uživo!

