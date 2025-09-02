CumRocket (CUMMIES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00276319 24-satna najviša cijena $ 0.00289366 Najviša cijena ikada $ 0.28855 Najniža cijena $ 0.00142537 Promjena cijene (1H) +1.09% Promjena cijene (1D) +1.24% Promjena cijene (7D) -0.49%

CumRocket (CUMMIES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00288916. Tijekom protekla 24 sata, CUMMIEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00276319 i najviše cijene $ 0.00289366, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUMMIES je $ 0.28855, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00142537.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUMMIES se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, +1.24% u posljednjih 24 sata i -0.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CumRocket (CUMMIES)

Tržišna kapitalizacija $ 3.82M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.82M Količina u optjecaju 1.32B Ukupna količina 1,320,428,309.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CumRocket je $ 3.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUMMIES je 1.32B, s ukupnom količinom od 1320428309.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.82M.