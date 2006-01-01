Culture of Solana Token ($COST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Culture of Solana Token ($COST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Culture of Solana Token ($COST) Informacije We are a fellowship here to help other people raise their vibrational frequency and Our project is about bringing transparency and integrity to the blockchain. This fellowship is not a cult its a fellowship of free thinking, like minded people. The goal and overall vision is to bring integrity, patience, education to the collective in this fellowship. We are trying to show people the light in this hopeless waste land of the current wasteland. Our overall goal and #1 priority is to limit the amount of people the get changed by a toxic place that we aim to change the sentiment here from a losing mentality to a winning spirit. Službena web stranica: https://www.cultureofsol.com/

Culture of Solana Token ($COST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Culture of Solana Token ($COST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.22K $ 7.22K $ 7.22K Ukupna količina: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Količina u optjecaju: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.22K $ 7.22K $ 7.22K Povijesni maksimum: $ 0.0030243 $ 0.0030243 $ 0.0030243 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Culture of Solana Token ($COST)

Culture of Solana Token ($COST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Culture of Solana Token ($COST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $COST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $COST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $COST tokena, istražite $COST cijenu tokena uživo!

$COST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $COST? Naša $COST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $COST predviđanje cijene tokena odmah!

