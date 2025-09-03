Culture of Solana Token ($COST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0030243$ 0.0030243 $ 0.0030243 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +10.94% Promjena cijene (7D) +10.94%

Culture of Solana Token ($COST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $COSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $COST je $ 0.0030243, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $COST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Culture of Solana Token ($COST)

Tržišna kapitalizacija $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,970,274.0 999,970,274.0 999,970,274.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Culture of Solana Token je $ 7.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $COST je 999.97M, s ukupnom količinom od 999970274.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.22K.