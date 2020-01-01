CULTUR ($CULTUR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CULTUR ($CULTUR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CULTUR ($CULTUR) Informacije $CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more. Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart. Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before. The legend begins now. Are you ready? Službena web stranica: https://www.culturcoin.xyz/ Kupi $CULTUR odmah!

CULTUR ($CULTUR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CULTUR ($CULTUR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 90.91K Ukupna količina: $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 90.91K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni CULTUR ($CULTUR)

CULTUR ($CULTUR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CULTUR ($CULTUR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $CULTUR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $CULTUR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $CULTUR tokena, istražite $CULTUR cijenu tokena uživo!

$CULTUR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $CULTUR? Naša $CULTUR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $CULTUR predviđanje cijene tokena odmah!

