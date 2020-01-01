Cults (CULTS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cults (CULTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cults (CULTS) Informacije Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding. Službena web stranica: https://cults.fun Kupi CULTS odmah!

Cults (CULTS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cults (CULTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.96K $ 29.96K $ 29.96K Ukupna količina: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Količina u optjecaju: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.96K $ 29.96K $ 29.96K Povijesni maksimum: $ 0.00253382 $ 0.00253382 $ 0.00253382 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Cults (CULTS)

Cults (CULTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cults (CULTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CULTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CULTS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CULTS tokena, istražite CULTS cijenu tokena uživo!

CULTS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CULTS? Naša CULTS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CULTS predviđanje cijene tokena odmah!

