Cults (CULTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00253382$ 0.00253382 $ 0.00253382 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.47% Promjena cijene (1D) -10.62% Promjena cijene (7D) -84.50% Promjena cijene (7D) -84.50%

Cults (CULTS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CULTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CULTS je $ 0.00253382, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CULTS se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, -10.62% u posljednjih 24 sata i -84.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cults (CULTS)

Tržišna kapitalizacija $ 29.66K$ 29.66K $ 29.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.66K$ 29.66K $ 29.66K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,915,186.4431648 999,915,186.4431648 999,915,186.4431648

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cults je $ 29.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CULTS je 999.92M, s ukupnom količinom od 999915186.4431648. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.66K.