CULOSUI Cijena danas

Trenutačna cijena CULOSUI (CULO) danas je $ 0.00010131, s promjenom od 7.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CULO u USD je $ 0.00010131 po CULO.

CULOSUI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 101,310, s količinom u optjecaju od 1.00B CULO. Tijekom posljednja 24 sata, CULO trgovao je između $ 0.00009138 (niska) i $ 0.00010189 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00132675, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008756.

U kratkoročnim performansama, CULO se kretao -0.56% u posljednjem satu i -11.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CULOSUI (CULO)

Tržišna kapitalizacija $ 101.31K$ 101.31K $ 101.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.31K$ 101.31K $ 101.31K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CULOSUI je $ 101.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CULO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.31K.