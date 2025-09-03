Cub Finance (CUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00124205 - $ 0.0012644
24-satna najniža cijena $ 0.00124205
24-satna najviša cijena $ 0.0012644
Najviša cijena ikada $ 3.96
Najniža cijena $ 0.00104291
Promjena cijene (1H) +0.06%
Promjena cijene (1D) +0.75%
Promjena cijene (7D) -0.75%

Cub Finance (CUB) cijena u stvarnom vremenu je $0.0012601. Tijekom protekla 24 sata, CUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00124205 i najviše cijene $ 0.0012644, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUB je $ 3.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00104291.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUB se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.75% u posljednjih 24 sata i -0.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cub Finance (CUB)

Tržišna kapitalizacija $ 15.44K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.19K
Količina u optjecaju 12.25M
Ukupna količina 35,065,940.3970778

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cub Finance je $ 15.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUB je 12.25M, s ukupnom količinom od 35065940.3970778. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.19K.