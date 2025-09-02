Ctrl (CTRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.004785 24-satna najviša cijena $ 0.02176774 Najviša cijena ikada $ 0.097066 Najniža cijena $ 0.004785 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -0.96% Promjena cijene (7D) -2.70%

Ctrl (CTRL) cijena u stvarnom vremenu je $0.02142567. Tijekom protekla 24 sata, CTRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004785 i najviše cijene $ 0.02176774, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTRL je $ 0.097066, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004785.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTRL se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -0.96% u posljednjih 24 sata i -2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ctrl (CTRL)

Tržišna kapitalizacija $ 4.45M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.14M Količina u optjecaju 207.87M Ukupna količina 240,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ctrl je $ 4.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTRL je 207.87M, s ukupnom količinom od 240000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.14M.