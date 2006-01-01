CT100 INDEX (CT100) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CT100 INDEX (CT100), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CT100 INDEX (CT100) Informacije a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. chosen by A.I. & a retardio CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun. Službena web stranica: https://ct100index.club/ Kupi CT100 odmah!

CT100 INDEX (CT100) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CT100 INDEX (CT100), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.16K $ 6.16K $ 6.16K Ukupna količina: $ 995.56M $ 995.56M $ 995.56M Količina u optjecaju: $ 995.56M $ 995.56M $ 995.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.16K $ 6.16K $ 6.16K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni CT100 INDEX (CT100)

CT100 INDEX (CT100) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CT100 INDEX (CT100) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CT100 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CT100 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CT100 tokena, istražite CT100 cijenu tokena uživo!

CT100 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CT100? Naša CT100 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CT100 predviđanje cijene tokena odmah!

