Crystl Finance (CRYSTL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.87% Promjena cijene (1D) -2.96% Promjena cijene (7D) -16.38% Promjena cijene (7D) -16.38%

Crystl Finance (CRYSTL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRYSTLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYSTL je $ 1.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYSTL se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, -2.96% u posljednjih 24 sata i -16.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crystl Finance (CRYSTL)

Tržišna kapitalizacija $ 4.87K$ 4.87K $ 4.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Količina u optjecaju 12.50M 12.50M 12.50M Ukupna količina 12,699,356.0 12,699,356.0 12,699,356.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crystl Finance je $ 4.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYSTL je 12.50M, s ukupnom količinom od 12699356.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.94K.