Crystl Finance Logotip

Crystl Finance Cijena (CRYSTL)

Neuvršten

1 CRYSTL u USD cijena uživo:

$0.00038937
$0.00038937$0.00038937
-2.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Crystl Finance (CRYSTL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:40:13 (UTC+8)

Crystl Finance (CRYSTL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-2.96%

-16.38%

-16.38%

Crystl Finance (CRYSTL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRYSTLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYSTL je $ 1.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYSTL se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, -2.96% u posljednjih 24 sata i -16.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crystl Finance (CRYSTL)

$ 4.87K
$ 4.87K$ 4.87K

--
----

$ 4.94K
$ 4.94K$ 4.94K

12.50M
12.50M 12.50M

12,699,356.0
12,699,356.0 12,699,356.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crystl Finance je $ 4.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYSTL je 12.50M, s ukupnom količinom od 12699356.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.94K.

Crystl Finance (CRYSTL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crystl Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crystl Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crystl Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crystl Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.96%
30 dana$ 0+103.10%
60 dana$ 0+137.30%
90 dana$ 0--

Što je Crystl Finance (CRYSTL)

Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange.

Resurs Crystl Finance (CRYSTL)

Službena web-stranica

Crystl Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crystl Finance (CRYSTL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crystl Finance (CRYSTL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crystl Finance.

Provjerite Crystl Finance predviđanje cijene sada!

CRYSTL u lokalnim valutama

Crystl Finance (CRYSTL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crystl Finance (CRYSTL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRYSTL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crystl Finance (CRYSTL)

Koliko Crystl Finance (CRYSTL) vrijedi danas?
Cijena CRYSTL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRYSTL u USD?
Trenutačna cijena CRYSTL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crystl Finance?
Tržišna kapitalizacija za CRYSTL je $ 4.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRYSTL?
Količina u optjecaju za CRYSTL je 12.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRYSTL?
CRYSTL je postigao ATH cijenu od 1.42 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRYSTL?
CRYSTL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRYSTL?
24-satni obujam trgovanja za CRYSTL je -- USD.
Hoće li CRYSTL još narasti ove godine?
CRYSTL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRYSTL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
