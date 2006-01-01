CryptoTycoon (CTT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CryptoTycoon (CTT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CryptoTycoon (CTT) Informacije CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Službena web stranica: https://cryptotycoon.finance/

CryptoTycoon (CTT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CryptoTycoon (CTT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 Ukupna količina: $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K Količina u optjecaju: $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Povijesni maksimum: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 Povijesni minimum: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 Trenutna cijena: $ 0.00849457 $ 0.00849457 $ 0.00849457 Saznajte više o cijeni CryptoTycoon (CTT)

CryptoTycoon (CTT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CryptoTycoon (CTT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CTT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CTT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CTT tokena, istražite CTT cijenu tokena uživo!

