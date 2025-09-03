CryptoTycoon (CTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 66.94$ 66.94 $ 66.94 Najniža cijena $ 0.00400242$ 0.00400242 $ 0.00400242 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -69.12% Promjena cijene (7D) -69.12%

CryptoTycoon (CTT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00849457. Tijekom protekla 24 sata, CTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTT je $ 66.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00400242.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -69.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoTycoon (CTT)

Tržišna kapitalizacija $ 666.67$ 666.67 $ 666.67 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Količina u optjecaju 78.48K 78.48K 78.48K Ukupna količina 959,002.944175 959,002.944175 959,002.944175

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoTycoon je $ 666.67, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTT je 78.48K, s ukupnom količinom od 959002.944175. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.15K.