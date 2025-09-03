Više o CTT

CTT Informacije o cijeni

CTT Službena web stranica

CTT Tokenomija

CTT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

CryptoTycoon Logotip

CryptoTycoon Cijena (CTT)

Neuvršten

1 CTT u USD cijena uživo:

$0.00849457
$0.00849457$0.00849457
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CryptoTycoon (CTT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:03:49 (UTC+8)

CryptoTycoon (CTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 66.94
$ 66.94$ 66.94

$ 0.00400242
$ 0.00400242$ 0.00400242

--

--

-69.12%

-69.12%

CryptoTycoon (CTT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00849457. Tijekom protekla 24 sata, CTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTT je $ 66.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00400242.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -69.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoTycoon (CTT)

$ 666.67
$ 666.67$ 666.67

--
----

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

78.48K
78.48K 78.48K

959,002.944175
959,002.944175 959,002.944175

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoTycoon je $ 666.67, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTT je 78.48K, s ukupnom količinom od 959002.944175. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.15K.

CryptoTycoon (CTT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CryptoTycoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CryptoTycoon u USD iznosila je $ +0.0012349932.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CryptoTycoon u USD iznosila je $ -0.0002140011.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CryptoTycoon u USD iznosila je $ -0.01951496949325787.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0012349932+14.54%
60 dana$ -0.0002140011-2.51%
90 dana$ -0.01951496949325787-69.67%

Što je CryptoTycoon (CTT)

CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CryptoTycoon (CTT)

Službena web-stranica

CryptoTycoon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CryptoTycoon (CTT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CryptoTycoon (CTT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CryptoTycoon.

Provjerite CryptoTycoon predviđanje cijene sada!

CTT u lokalnim valutama

CryptoTycoon (CTT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CryptoTycoon (CTT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CryptoTycoon (CTT)

Koliko CryptoTycoon (CTT) vrijedi danas?
Cijena CTT uživo u USD je 0.00849457 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CTT u USD?
Trenutačna cijena CTT u USD je $ 0.00849457. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CryptoTycoon?
Tržišna kapitalizacija za CTT je $ 666.67 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CTT?
Količina u optjecaju za CTT je 78.48K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTT?
CTT je postigao ATH cijenu od 66.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTT?
CTT je vidio ATL cijenu od 0.00400242 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CTT?
24-satni obujam trgovanja za CTT je -- USD.
Hoće li CTT još narasti ove godine?
CTT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CTT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:03:49 (UTC+8)

CryptoTycoon (CTT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.