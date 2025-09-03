cryptopunks bot (BOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00303978$ 0.00303978 $ 0.00303978 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.76% Promjena cijene (1D) -28.99% Promjena cijene (7D) +15.00% Promjena cijene (7D) +15.00%

cryptopunks bot (BOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOT je $ 0.00303978, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOT se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, -28.99% u posljednjih 24 sata i +15.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cryptopunks bot (BOT)

Tržišna kapitalizacija $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Količina u optjecaju 998.46M 998.46M 998.46M Ukupna količina 998,460,735.077363 998,460,735.077363 998,460,735.077363

Trenutačna tržišna kapitalizacija cryptopunks bot je $ 7.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOT je 998.46M, s ukupnom količinom od 998460735.077363. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.47K.