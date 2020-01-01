Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cryptocurrency Coin (CRYPTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Informacije Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. Službena web stranica: https://www.cryptocurrency-coin.com/ Kupi CRYPTO odmah!

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cryptocurrency Coin (CRYPTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M Povijesni maksimum: $ 0.01946461 $ 0.01946461 $ 0.01946461 Povijesni minimum: $ 0.00169238 $ 0.00169238 $ 0.00169238 Trenutna cijena: $ 0.00804374 $ 0.00804374 $ 0.00804374 Saznajte više o cijeni Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cryptocurrency Coin (CRYPTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRYPTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRYPTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRYPTO tokena, istražite CRYPTO cijenu tokena uživo!

CRYPTO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRYPTO? Naša CRYPTO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CRYPTO predviđanje cijene tokena odmah!

