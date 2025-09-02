Više o CRYPTO

Cryptocurrency Coin Cijena (CRYPTO)

1 CRYPTO u USD cijena uživo:

$0.00915121
-2.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Cryptocurrency Coin (CRYPTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:07:11 (UTC+8)

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00911755
24-satna najniža cijena
$ 0.00970836
24-satna najviša cijena

$ 0.00911755
$ 0.00970836
$ 0.01946461
$ 0.00169238
-0.91%

-3.24%

+21.81%

+21.81%

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00915528. Tijekom protekla 24 sata, CRYPTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00911755 i najviše cijene $ 0.00970836, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYPTO je $ 0.01946461, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00169238.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYPTO se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -3.24% u posljednjih 24 sata i +21.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

$ 9.14M
--
$ 9.14M
999.98M
999,975,490.074869
Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryptocurrency Coin je $ 9.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYPTO je 999.98M, s ukupnom količinom od 999975490.074869. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.14M.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cryptocurrency Coin u USD iznosila je $ -0.000307218280405904.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cryptocurrency Coin u USD iznosila je $ -0.0000529275.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cryptocurrency Coin u USD iznosila je $ +0.0001477506.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cryptocurrency Coin u USD iznosila je $ +0.004715451104856992.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000307218280405904-3.24%
30 dana$ -0.0000529275-0.57%
60 dana$ +0.0001477506+1.61%
90 dana$ +0.004715451104856992+106.21%

Što je Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Službena web-stranica

Cryptocurrency Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cryptocurrency Coin (CRYPTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cryptocurrency Coin (CRYPTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cryptocurrency Coin.

Provjerite Cryptocurrency Coin predviđanje cijene sada!

CRYPTO u lokalnim valutama

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cryptocurrency Coin (CRYPTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRYPTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Koliko Cryptocurrency Coin (CRYPTO) vrijedi danas?
Cijena CRYPTO uživo u USD je 0.00915528 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRYPTO u USD?
Trenutačna cijena CRYPTO u USD je $ 0.00915528. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cryptocurrency Coin?
Tržišna kapitalizacija za CRYPTO je $ 9.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRYPTO?
Količina u optjecaju za CRYPTO je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRYPTO?
CRYPTO je postigao ATH cijenu od 0.01946461 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRYPTO?
CRYPTO je vidio ATL cijenu od 0.00169238 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRYPTO?
24-satni obujam trgovanja za CRYPTO je -- USD.
Hoće li CRYPTO još narasti ove godine?
CRYPTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRYPTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:07:11 (UTC+8)

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.