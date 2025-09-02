Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00911755 24-satna najviša cijena $ 0.00970836 Najviša cijena ikada $ 0.01946461 Najniža cijena $ 0.00169238 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) -3.24% Promjena cijene (7D) +21.81%

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00915528. Tijekom protekla 24 sata, CRYPTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00911755 i najviše cijene $ 0.00970836, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYPTO je $ 0.01946461, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00169238.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYPTO se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -3.24% u posljednjih 24 sata i +21.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Tržišna kapitalizacija $ 9.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.14M Količina u optjecaju 999.98M Ukupna količina 999,975,490.074869

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryptocurrency Coin je $ 9.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYPTO je 999.98M, s ukupnom količinom od 999975490.074869. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.14M.