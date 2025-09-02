CryptoCart V2 (CCV2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 24-satna najniža cijena $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 24-satna najviša cijena $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 Najviša cijena ikada $ 27.07$ 27.07 $ 27.07 Najniža cijena $ 0.02534635$ 0.02534635 $ 0.02534635 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.50% Promjena cijene (7D) -4.74% Promjena cijene (7D) -4.74%

CryptoCart V2 (CCV2) cijena u stvarnom vremenu je $1.32. Tijekom protekla 24 sata, CCV2trgovalo je između najniže cijene $ 1.28 i najviše cijene $ 1.34, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CCV2 je $ 27.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02534635.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CCV2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -4.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoCart V2 (CCV2)

Tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Količina u optjecaju 930.36K 930.36K 930.36K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoCart V2 je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CCV2 je 930.36K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.32M.