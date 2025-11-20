CryptoAutos Cijena danas

Trenutačna cijena CryptoAutos (AUTOS) danas je $ 0.00261479, s promjenom od 13.86% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AUTOS u USD je $ 0.00261479 po AUTOS.

CryptoAutos trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,935,307, s količinom u optjecaju od 740.54M AUTOS. Tijekom posljednja 24 sata, AUTOS trgovao je između $ 0.00220387 (niska) i $ 0.00304808 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.07346, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00220387.

U kratkoročnim performansama, AUTOS se kretao +0.69% u posljednjem satu i -34.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CryptoAutos (AUTOS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Količina u optjecaju 740.54M 740.54M 740.54M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

