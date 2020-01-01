Crypto Whale (WHALE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Crypto Whale (WHALE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Crypto Whale (WHALE) Informacije The biggest community meme token on TRON. Crypto Whale is a meme token on the TRON blockchain that combines entertainment with the innovative potential of cryptocurrencies. Its goal is to build an active community of enthusiasts by offering fun contests, unique NFTs, and dynamic reward mechanisms for token holders. With fast transactions on TRON, WHALE makes crypto not only profitable but also exciting. Službena web stranica: https://www.tronwhale.io/ Kupi WHALE odmah!

Crypto Whale (WHALE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crypto Whale (WHALE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 238.77K $ 238.77K $ 238.77K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 238.77K $ 238.77K $ 238.77K Povijesni maksimum: $ 0.00942032 $ 0.00942032 $ 0.00942032 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00023877 $ 0.00023877 $ 0.00023877 Saznajte više o cijeni Crypto Whale (WHALE)

Crypto Whale (WHALE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crypto Whale (WHALE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WHALE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WHALE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WHALE tokena, istražite WHALE cijenu tokena uživo!

WHALE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WHALE? Naša WHALE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WHALE predviđanje cijene tokena odmah!

