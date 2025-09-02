Crypto Unicorns (CU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.393779$ 0.393779 $ 0.393779 Najniža cijena $ 0.00142871$ 0.00142871 $ 0.00142871 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Crypto Unicorns (CU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00405544. Tijekom protekla 24 sata, CUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CU je $ 0.393779, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00142871.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crypto Unicorns (CU)

Tržišna kapitalizacija $ 191.86K$ 191.86K $ 191.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 376.47K$ 376.47K $ 376.47K Količina u optjecaju 47.31M 47.31M 47.31M Ukupna količina 92,830,646.7825209 92,830,646.7825209 92,830,646.7825209

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crypto Unicorns je $ 191.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CU je 47.31M, s ukupnom količinom od 92830646.7825209. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 376.47K.