Crypto Twitter Cijena danas

Trenutačna cijena Crypto Twitter (CT) danas je $ 0.00002206, s promjenom od 3.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CT u USD je $ 0.00002206 po CT.

Crypto Twitter trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,146, s količinom u optjecaju od 913.16M CT. Tijekom posljednja 24 sata, CT trgovao je između $ 0.00002206 (niska) i $ 0.00002297 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.002489, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000207.

U kratkoročnim performansama, CT se kretao -- u posljednjem satu i -15.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Crypto Twitter (CT)

