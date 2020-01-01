Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Crypto Strategic Reserve (CSR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Crypto Strategic Reserve (CSR) Informacije The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!" Službena web stranica: https://cryptostrategicreservesolana.com Kupi CSR odmah!

Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crypto Strategic Reserve (CSR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 597.56K $ 597.56K $ 597.56K Ukupna količina: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Količina u optjecaju: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 597.56K $ 597.56K $ 597.56K Povijesni maksimum: $ 0.00124165 $ 0.00124165 $ 0.00124165 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0005989 $ 0.0005989 $ 0.0005989 Saznajte više o cijeni Crypto Strategic Reserve (CSR)

Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crypto Strategic Reserve (CSR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CSR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CSR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CSR tokena, istražite CSR cijenu tokena uživo!

CSR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CSR? Naša CSR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

