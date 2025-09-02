Crypto Strategic Reserve (CSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00124165$ 0.00124165 $ 0.00124165 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) +0.23% Promjena cijene (7D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.05%

Crypto Strategic Reserve (CSR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CSR je $ 0.00124165, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CSR se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +0.23% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crypto Strategic Reserve (CSR)

Tržišna kapitalizacija $ 608.65K$ 608.65K $ 608.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 608.65K$ 608.65K $ 608.65K Količina u optjecaju 998.01M 998.01M 998.01M Ukupna količina 998,006,546.90426 998,006,546.90426 998,006,546.90426

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crypto Strategic Reserve je $ 608.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CSR je 998.01M, s ukupnom količinom od 998006546.90426. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 608.65K.