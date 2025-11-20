Crypto Rug Muncher Cijena danas

Trenutačna cijena Crypto Rug Muncher (CRM) danas je --, s promjenom od 2.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRM u USD je -- po CRM.

Crypto Rug Muncher trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 152,948, s količinom u optjecaju od 999.92M CRM. Tijekom posljednja 24 sata, CRM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CRM se kretao -0.08% u posljednjem satu i -16.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Crypto Rug Muncher (CRM)

Tržišna kapitalizacija $ 152.95K$ 152.95K $ 152.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 152.95K$ 152.95K $ 152.95K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524

