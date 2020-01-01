Crypto Royale (ROY) Tokenomika

Crypto Royale (ROY) Tokenomika
Crypto Royale (ROY) Informacije

Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master.

Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor.

The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.

Službena web stranica:
https://cryptoroyale.one

Crypto Royale (ROY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crypto Royale (ROY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena.

Tržišna kapitalizacija:
$ 112.62K
$ 112.62K$ 112.62K
Ukupna količina:
$ 170.00M
$ 170.00M$ 170.00M
Količina u optjecaju:
$ 120.78M
$ 120.78M$ 120.78M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 158.52K
$ 158.52K$ 158.52K
Povijesni maksimum:
$ 0.215587
$ 0.215587$ 0.215587
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00093067
$ 0.00093067$ 0.00093067

Crypto Royale (ROY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Crypto Royale (ROY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ROY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ROY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ROY tokena, istražite ROY cijenu tokena uživo!

