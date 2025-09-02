Više o ROY

Crypto Royale Logotip

Crypto Royale Cijena (ROY)

Neuvršten

1 ROY u USD cijena uživo:

$0.0009274
$0.0009274$0.0009274
+2.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Crypto Royale (ROY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:47:11 (UTC+8)

Crypto Royale (ROY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.215587
$ 0.215587$ 0.215587

$ 0
$ 0$ 0

-1.86%

+2.49%

+6.10%

+6.10%

Crypto Royale (ROY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROY je $ 0.215587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROY se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, +2.49% u posljednjih 24 sata i +6.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crypto Royale (ROY)

$ 112.00K
$ 112.00K$ 112.00K

--
----

$ 157.65K
$ 157.65K$ 157.65K

120.78M
120.78M 120.78M

170,000,000.0
170,000,000.0 170,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crypto Royale je $ 112.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROY je 120.78M, s ukupnom količinom od 170000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 157.65K.

Crypto Royale (ROY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crypto Royale u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crypto Royale u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crypto Royale u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crypto Royale u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.49%
30 dana$ 0+28.53%
60 dana$ 0+72.06%
90 dana$ 0--

Što je Crypto Royale (ROY)

Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.

Resurs Crypto Royale (ROY)

Službena web-stranica

Crypto Royale Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crypto Royale (ROY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crypto Royale (ROY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crypto Royale.

Provjerite Crypto Royale predviđanje cijene sada!

ROY u lokalnim valutama

Crypto Royale (ROY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crypto Royale (ROY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crypto Royale (ROY)

Koliko Crypto Royale (ROY) vrijedi danas?
Cijena ROY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROY u USD?
Trenutačna cijena ROY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crypto Royale?
Tržišna kapitalizacija za ROY je $ 112.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROY?
Količina u optjecaju za ROY je 120.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROY?
ROY je postigao ATH cijenu od 0.215587 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROY?
ROY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROY?
24-satni obujam trgovanja za ROY je -- USD.
Hoće li ROY još narasti ove godine?
ROY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:47:11 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.