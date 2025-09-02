Crypto Royale (ROY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.215587$ 0.215587 $ 0.215587 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.86% Promjena cijene (1D) +2.49% Promjena cijene (7D) +6.10% Promjena cijene (7D) +6.10%

Crypto Royale (ROY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROY je $ 0.215587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROY se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, +2.49% u posljednjih 24 sata i +6.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crypto Royale (ROY)

Tržišna kapitalizacija $ 112.00K$ 112.00K $ 112.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 157.65K$ 157.65K $ 157.65K Količina u optjecaju 120.78M 120.78M 120.78M Ukupna količina 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crypto Royale je $ 112.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROY je 120.78M, s ukupnom količinom od 170000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 157.65K.