Crypto Czar Logotip

Crypto Czar Cijena (CZAR)

Neuvršten

1 CZAR u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Crypto Czar (CZAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:30:40 (UTC+8)

Crypto Czar (CZAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00307722
$ 0.00307722$ 0.00307722

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.44%

-6.44%

Crypto Czar (CZAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CZARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CZAR je $ 0.00307722, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CZAR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crypto Czar (CZAR)

$ 21.73K
$ 21.73K$ 21.73K

--
----

$ 21.73K
$ 21.73K$ 21.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crypto Czar je $ 21.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CZAR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.73K.

Crypto Czar (CZAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crypto Czar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crypto Czar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crypto Czar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crypto Czar u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+20.20%
60 dana$ 0+7.94%
90 dana$ 0--

Što je Crypto Czar (CZAR)

Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth

Resurs Crypto Czar (CZAR)

Službena web-stranica

Crypto Czar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crypto Czar (CZAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crypto Czar (CZAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crypto Czar.

Provjerite Crypto Czar predviđanje cijene sada!

CZAR u lokalnim valutama

Crypto Czar (CZAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crypto Czar (CZAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CZAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crypto Czar (CZAR)

Koliko Crypto Czar (CZAR) vrijedi danas?
Cijena CZAR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CZAR u USD?
Trenutačna cijena CZAR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crypto Czar?
Tržišna kapitalizacija za CZAR je $ 21.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CZAR?
Količina u optjecaju za CZAR je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CZAR?
CZAR je postigao ATH cijenu od 0.00307722 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CZAR?
CZAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CZAR?
24-satni obujam trgovanja za CZAR je -- USD.
Hoće li CZAR još narasti ove godine?
CZAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CZAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:30:40 (UTC+8)

