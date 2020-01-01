Crypto Bro (LARRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Crypto Bro (LARRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Crypto Bro (LARRY) Informacije This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot. Službena web stranica: http://cryptobro.lol/ Kupi LARRY odmah!

Crypto Bro (LARRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crypto Bro (LARRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.15K $ 17.15K $ 17.15K Ukupna količina: $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M Količina u optjecaju: $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.15K $ 17.15K $ 17.15K Povijesni maksimum: $ 0.00816041 $ 0.00816041 $ 0.00816041 Povijesni minimum: $ 0.0000182 $ 0.0000182 $ 0.0000182 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Crypto Bro (LARRY)

Crypto Bro (LARRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crypto Bro (LARRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LARRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LARRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LARRY tokena, istražite LARRY cijenu tokena uživo!

LARRY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LARRY? Naša LARRY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LARRY predviđanje cijene tokena odmah!

