Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Informacije CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. Službena web stranica: https://www.cagacrypto.com/ Bijela knjiga: https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper Kupi CAGA odmah!

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 62.65B $ 62.65B $ 62.65B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Povijesni maksimum: $ 0.00212017 $ 0.00212017 $ 0.00212017 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAGA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAGA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAGA tokena, istražite CAGA cijenu tokena uživo!

