Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00212017 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.75% Promjena cijene (1D) -0.60% Promjena cijene (7D) +13.10%

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAGA je $ 0.00212017, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAGA se promijenio za +0.75% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i +13.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.00M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.19M Količina u optjecaju 62.65B Ukupna količina 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crypto Asset Governance Alliance je $ 2.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAGA je 62.65B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.19M.