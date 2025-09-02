Više o CAGA

Crypto Asset Governance Alliance Cijena (CAGA)

Neuvršten

1 CAGA u USD cijena uživo:

--
----
-0.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:14:15 (UTC+8)

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212017
$ 0.00212017$ 0.00212017

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-0.60%

+13.10%

+13.10%

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAGA je $ 0.00212017, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAGA se promijenio za +0.75% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i +13.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

--
----

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

62.65B
62.65B 62.65B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crypto Asset Governance Alliance je $ 2.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAGA je 62.65B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.19M.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crypto Asset Governance Alliance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crypto Asset Governance Alliance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crypto Asset Governance Alliance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crypto Asset Governance Alliance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.60%
30 dana$ 0-13.83%
60 dana$ 0-18.39%
90 dana$ 0--

Što je Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Crypto Asset Governance Alliance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crypto Asset Governance Alliance.

Provjerite Crypto Asset Governance Alliance predviđanje cijene sada!

CAGA u lokalnim valutama

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAGA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Koliko Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) vrijedi danas?
Cijena CAGA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAGA u USD?
Trenutačna cijena CAGA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crypto Asset Governance Alliance?
Tržišna kapitalizacija za CAGA je $ 2.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAGA?
Količina u optjecaju za CAGA je 62.65B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAGA?
CAGA je postigao ATH cijenu od 0.00212017 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAGA?
CAGA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAGA?
24-satni obujam trgovanja za CAGA je -- USD.
Hoće li CAGA još narasti ove godine?
CAGA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAGA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
