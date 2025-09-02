Cryptex Finance (CTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 24-satna najniža cijena $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 24-satna najviša cijena $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Najviša cijena ikada $ 44.13$ 44.13 $ 44.13 Najniža cijena $ 0.790108$ 0.790108 $ 0.790108 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -4.35% Promjena cijene (7D) -2.04% Promjena cijene (7D) -2.04%

Cryptex Finance (CTX) cijena u stvarnom vremenu je $1.5. Tijekom protekla 24 sata, CTXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.47 i najviše cijene $ 1.57, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTX je $ 44.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.790108.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTX se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -4.35% u posljednjih 24 sata i -2.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cryptex Finance (CTX)

Tržišna kapitalizacija $ 11.37M$ 11.37M $ 11.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.01M$ 15.01M $ 15.01M Količina u optjecaju 7.57M 7.57M 7.57M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryptex Finance je $ 11.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTX je 7.57M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.01M.