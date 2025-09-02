Više o CTX

Cryptex Finance Logotip

Cryptex Finance Cijena (CTX)

Neuvršten

1 CTX u USD cijena uživo:

$1.5
$1.5
-4.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Cryptex Finance (CTX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:07:04 (UTC+8)

Cryptex Finance (CTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.47
$ 1.47
24-satna najniža cijena
$ 1.57
$ 1.57
24-satna najviša cijena

$ 1.47
$ 1.47

$ 1.57
$ 1.57

$ 44.13
$ 44.13

$ 0.790108
$ 0.790108

+0.02%

-4.35%

-2.04%

-2.04%

Cryptex Finance (CTX) cijena u stvarnom vremenu je $1.5. Tijekom protekla 24 sata, CTXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.47 i najviše cijene $ 1.57, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTX je $ 44.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.790108.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTX se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -4.35% u posljednjih 24 sata i -2.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cryptex Finance (CTX)

$ 11.37M
$ 11.37M

--
--

$ 15.01M
$ 15.01M

7.57M
7.57M

10,000,000.0
10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryptex Finance je $ 11.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTX je 7.57M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.01M.

Cryptex Finance (CTX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cryptex Finance u USD iznosila je $ -0.068285265075467.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cryptex Finance u USD iznosila je $ -0.0533275500.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cryptex Finance u USD iznosila je $ +0.0525819000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cryptex Finance u USD iznosila je $ -0.2630486973895099.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.068285265075467-4.35%
30 dana$ -0.0533275500-3.55%
60 dana$ +0.0525819000+3.51%
90 dana$ -0.2630486973895099-14.92%

Što je Cryptex Finance (CTX)

CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Cryptex Finance (CTX)

Službena web-stranica

Cryptex Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cryptex Finance (CTX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cryptex Finance (CTX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cryptex Finance.

Provjerite Cryptex Finance predviđanje cijene sada!

CTX u lokalnim valutama

Cryptex Finance (CTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cryptex Finance (CTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cryptex Finance (CTX)

Koliko Cryptex Finance (CTX) vrijedi danas?
Cijena CTX uživo u USD je 1.5 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CTX u USD?
Trenutačna cijena CTX u USD je $ 1.5. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cryptex Finance?
Tržišna kapitalizacija za CTX je $ 11.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CTX?
Količina u optjecaju za CTX je 7.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTX?
CTX je postigao ATH cijenu od 44.13 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTX?
CTX je vidio ATL cijenu od 0.790108 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CTX?
24-satni obujam trgovanja za CTX je -- USD.
Hoće li CTX još narasti ove godine?
CTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:07:04 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.