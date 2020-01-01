Cryptax AI (CTAX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cryptax AI (CTAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The world of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, creating a decentralized ecosystem that gives individuals more control over their assets, investments, and transactions. Within this ecosystem, decentralized finance (DeFi) has emerged as a dynamic force, empowering millions of users to trade, lend, borrow, and stake assets without traditional intermediaries. However, with this newfound freedom comes complexity—especially when it comes to tax compliance. Cryptocurrencies and DeFi transactions have introduced unique, intricate challenges to tax reporting, leaving many users struggling to understand and fulfill their tax obligations. Službena web stranica: https://usecryptax.ai/

Cryptax AI (CTAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cryptax AI (CTAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.13K $ 12.13K $ 12.13K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.13K $ 12.13K $ 12.13K Povijesni maksimum: $ 0.00403713 $ 0.00403713 $ 0.00403713 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012125 $ 0.00012125 $ 0.00012125 Saznajte više o cijeni Cryptax AI (CTAX)

Cryptax AI (CTAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cryptax AI (CTAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CTAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CTAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CTAX tokena, istražite CTAX cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide CTAX? Naša CTAX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

