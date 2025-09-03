Više o CTAX

Cryptax AI Logotip

Cryptax AI Cijena (CTAX)

Neuvršten

1 CTAX u USD cijena uživo:

$0.00012465
$0.00012465$0.00012465
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Cryptax AI (CTAX)
Cryptax AI (CTAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00403713
$ 0.00403713$ 0.00403713

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.56%

-6.56%

Cryptax AI (CTAX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CTAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTAX je $ 0.00403713, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTAX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -6.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cryptax AI (CTAX)

$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K

--
----

$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryptax AI je $ 12.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTAX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.47K.

Cryptax AI (CTAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cryptax AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cryptax AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cryptax AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cryptax AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+18.75%
60 dana$ 0+77.03%
90 dana$ 0--

Što je Cryptax AI (CTAX)

The world of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, creating a decentralized ecosystem that gives individuals more control over their assets, investments, and transactions. Within this ecosystem, decentralized finance (DeFi) has emerged as a dynamic force, empowering millions of users to trade, lend, borrow, and stake assets without traditional intermediaries. However, with this newfound freedom comes complexity—especially when it comes to tax compliance. Cryptocurrencies and DeFi transactions have introduced unique, intricate challenges to tax reporting, leaving many users struggling to understand and fulfill their tax obligations.

Resurs Cryptax AI (CTAX)

Službena web-stranica

Cryptax AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cryptax AI (CTAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cryptax AI (CTAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cryptax AI.

Provjerite Cryptax AI predviđanje cijene sada!

CTAX u lokalnim valutama

Cryptax AI (CTAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cryptax AI (CTAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cryptax AI (CTAX)

Koliko Cryptax AI (CTAX) vrijedi danas?
Cijena CTAX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CTAX u USD?
Trenutačna cijena CTAX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cryptax AI?
Tržišna kapitalizacija za CTAX je $ 12.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CTAX?
Količina u optjecaju za CTAX je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTAX?
CTAX je postigao ATH cijenu od 0.00403713 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTAX?
CTAX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CTAX?
24-satni obujam trgovanja za CTAX je -- USD.
Hoće li CTAX još narasti ove godine?
CTAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CTAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
