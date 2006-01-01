cryptain (CRY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u cryptain (CRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
cryptain (CRY) Informacije

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.

How it works:

  1. Buy CRYPTAIN tokens
  2. Stake your tokens
  3. Vote on tokens as investments
  4. AI agent trades based on community votes

The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis

  • Monitors new token launches
  • Analyzes price movements
  • Tracks liquidity changes
  • Identifies trading opportunities

Community Engagement

  • Posts regular market updates
  • Shares investment insights
  • Responds to market events
  • Announces trading decisions

Data Collection

  • Monitors social sentiment
  • Tracks trending tokens
  • Analyzes market narratives
  • Gathers community feedback

Decision Making

  • Combines multiple data sources:
  • Technical analysis
  • Social sentiment
  • Community votes
  • On-chain metrics

Službena web stranica:
https://cryptain.xyz
Bijela knjiga:
https://docs.cryptain.xyz

cryptain (CRY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za cryptain (CRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

cryptain (CRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike cryptain (CRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CRY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CRY tokena, istražite CRY cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.