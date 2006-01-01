cryptain (CRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u cryptain (CRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

cryptain (CRY) Informacije CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: Buy CRYPTAIN tokens Stake your tokens Vote on tokens as investments AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis Monitors new token launches

Analyzes price movements

Tracks liquidity changes

Identifies trading opportunities Community Engagement Posts regular market updates

Shares investment insights

Responds to market events

Announces trading decisions Data Collection Monitors social sentiment

Tracks trending tokens

Analyzes market narratives

Gathers community feedback Decision Making Combines multiple data sources:

Technical analysis

Social sentiment

Community votes

On-chain metrics Službena web stranica: https://cryptain.xyz Bijela knjiga: https://docs.cryptain.xyz Kupi CRY odmah!

cryptain (CRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za cryptain (CRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.83K $ 7.83K $ 7.83K Ukupna količina: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Količina u optjecaju: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.83K $ 7.83K $ 7.83K Povijesni maksimum: $ 0.00147619 $ 0.00147619 $ 0.00147619 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni cryptain (CRY)

cryptain (CRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike cryptain (CRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRY tokena, istražite CRY cijenu tokena uživo!

CRY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRY? Naša CRY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CRY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!