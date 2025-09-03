cryptain (CRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00147619$ 0.00147619 $ 0.00147619 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

cryptain (CRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRY je $ 0.00147619, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cryptain (CRY)

Tržišna kapitalizacija $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Količina u optjecaju 998.76M 998.76M 998.76M Ukupna količina 998,755,801.623334 998,755,801.623334 998,755,801.623334

Trenutačna tržišna kapitalizacija cryptain je $ 7.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRY je 998.76M, s ukupnom količinom od 998755801.623334. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.83K.