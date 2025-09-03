Više o CRY

cryptain Logotip

cryptain Cijena (CRY)

Neuvršten

1 CRY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena cryptain (CRY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:39:43 (UTC+8)

cryptain (CRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147619
$ 0.00147619$ 0.00147619

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

cryptain (CRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRY je $ 0.00147619, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cryptain (CRY)

$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K

--
----

$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K

998.76M
998.76M 998.76M

998,755,801.623334
998,755,801.623334 998,755,801.623334

Trenutačna tržišna kapitalizacija cryptain je $ 7.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRY je 998.76M, s ukupnom količinom od 998755801.623334. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.83K.

cryptain (CRY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz cryptain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz cryptain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz cryptain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz cryptain u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+11.76%
60 dana$ 0+27.87%
90 dana$ 0--

Što je cryptain (CRY)

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: 1. Buy CRYPTAIN tokens 2. Stake your tokens 3. Vote on tokens as investments 4. AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis - Monitors new token launches - Analyzes price movements - Tracks liquidity changes - Identifies trading opportunities Community Engagement - Posts regular market updates - Shares investment insights - Responds to market events - Announces trading decisions Data Collection - Monitors social sentiment - Tracks trending tokens - Analyzes market narratives - Gathers community feedback Decision Making - Combines multiple data sources: - Technical analysis - Social sentiment - Community votes - On-chain metrics

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

cryptain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će cryptain (CRY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših cryptain (CRY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za cryptain.

Provjerite cryptain predviđanje cijene sada!

CRY u lokalnim valutama

cryptain (CRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike cryptain (CRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o cryptain (CRY)

Koliko cryptain (CRY) vrijedi danas?
Cijena CRY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRY u USD?
Trenutačna cijena CRY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija cryptain?
Tržišna kapitalizacija za CRY je $ 7.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRY?
Količina u optjecaju za CRY je 998.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRY?
CRY je postigao ATH cijenu od 0.00147619 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRY?
CRY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRY?
24-satni obujam trgovanja za CRY je -- USD.
Hoće li CRY još narasti ove godine?
CRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.