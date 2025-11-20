CrypstocksAI Cijena danas

Trenutačna cijena CrypstocksAI (MVP) danas je --, s promjenom od 4.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MVP u USD je -- po MVP.

CrypstocksAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 472,783, s količinom u optjecaju od 1.00B MVP. Tijekom posljednja 24 sata, MVP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02268711, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MVP se kretao +4.06% u posljednjem satu i -21.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CrypstocksAI (MVP)

Tržišna kapitalizacija $ 472.78K$ 472.78K $ 472.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 472.78K$ 472.78K $ 472.78K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

