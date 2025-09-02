Crypsi Coin (CRYPSI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01667541 $ 0.01667541 $ 0.01667541 24-satna najniža cijena $ 0.017666 $ 0.017666 $ 0.017666 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01667541$ 0.01667541 $ 0.01667541 24-satna najviša cijena $ 0.017666$ 0.017666 $ 0.017666 Najviša cijena ikada $ 0.052855$ 0.052855 $ 0.052855 Najniža cijena $ 0.01069577$ 0.01069577 $ 0.01069577 Promjena cijene (1H) -1.67% Promjena cijene (1D) -1.00% Promjena cijene (7D) +5.66% Promjena cijene (7D) +5.66%

Crypsi Coin (CRYPSI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01702238. Tijekom protekla 24 sata, CRYPSItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01667541 i najviše cijene $ 0.017666, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYPSI je $ 0.052855, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01069577.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYPSI se promijenio za -1.67% u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i +5.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crypsi Coin (CRYPSI)

Tržišna kapitalizacija $ 357.47K$ 357.47K $ 357.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 357.47K$ 357.47K $ 357.47K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crypsi Coin je $ 357.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYPSI je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.47K.