Cryowar Cijena danas

Trenutačna cijena Cryowar (CWAR) danas je $ 0.00138868, s promjenom od 2.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CWAR u USD je $ 0.00138868 po CWAR.

Cryowar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 424,321, s količinom u optjecaju od 301.36M CWAR. Tijekom posljednja 24 sata, CWAR trgovao je između $ 0.0013669 (niska) i $ 0.00149689 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6.29, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00066523.

U kratkoročnim performansama, CWAR se kretao -1.70% u posljednjem satu i -18.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cryowar (CWAR)

Tržišna kapitalizacija $ 424.32K$ 424.32K $ 424.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Količina u optjecaju 301.36M 301.36M 301.36M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryowar je $ 424.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CWAR je 301.36M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41M.