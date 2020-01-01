CRYORAT (CRYORAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CRYORAT (CRYORAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CRYORAT (CRYORAT) Informacije CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat. Službena web stranica: https://www.cryorat.com Kupi CRYORAT odmah!

CRYORAT (CRYORAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CRYORAT (CRYORAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 337.83K $ 337.83K $ 337.83K Ukupna količina: $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Količina u optjecaju: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 858.23K $ 858.23K $ 858.23K Povijesni maksimum: $ 0.396807 $ 0.396807 $ 0.396807 Povijesni minimum: $ 0.01605323 $ 0.01605323 $ 0.01605323 Trenutna cijena: $ 0.03791369 $ 0.03791369 $ 0.03791369 Saznajte više o cijeni CRYORAT (CRYORAT)

CRYORAT (CRYORAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CRYORAT (CRYORAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRYORAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRYORAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRYORAT tokena, istražite CRYORAT cijenu tokena uživo!

