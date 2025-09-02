CRYORAT (CRYORAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03257224 $ 0.03257224 $ 0.03257224 24-satna najniža cijena $ 0.03918889 $ 0.03918889 $ 0.03918889 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03257224$ 0.03257224 $ 0.03257224 24-satna najviša cijena $ 0.03918889$ 0.03918889 $ 0.03918889 Najviša cijena ikada $ 0.396807$ 0.396807 $ 0.396807 Najniža cijena $ 0.01605323$ 0.01605323 $ 0.01605323 Promjena cijene (1H) +3.70% Promjena cijene (1D) +1.57% Promjena cijene (7D) -10.15% Promjena cijene (7D) -10.15%

CRYORAT (CRYORAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.03907662. Tijekom protekla 24 sata, CRYORATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03257224 i najviše cijene $ 0.03918889, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYORAT je $ 0.396807, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01605323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYORAT se promijenio za +3.70% u posljednjih sat vremena, +1.57% u posljednjih 24 sata i -10.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CRYORAT (CRYORAT)

Tržišna kapitalizacija $ 348.50K$ 348.50K $ 348.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 885.33K$ 885.33K $ 885.33K Količina u optjecaju 8.91M 8.91M 8.91M Ukupna količina 22,636,395.64384984 22,636,395.64384984 22,636,395.64384984

Trenutačna tržišna kapitalizacija CRYORAT je $ 348.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYORAT je 8.91M, s ukupnom količinom od 22636395.64384984. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 885.33K.