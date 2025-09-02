CryoDAO (CRYO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.219972 $ 0.219972 $ 0.219972 24-satna najniža cijena $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.219972$ 0.219972 $ 0.219972 24-satna najviša cijena $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 Najviša cijena ikada $ 6.54$ 6.54 $ 6.54 Najniža cijena $ 0.219972$ 0.219972 $ 0.219972 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -1.92% Promjena cijene (7D) -27.04% Promjena cijene (7D) -27.04%

CryoDAO (CRYO) cijena u stvarnom vremenu je $0.990918. Tijekom protekla 24 sata, CRYOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.219972 i najviše cijene $ 1.016, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYO je $ 6.54, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.219972.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYO se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -27.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryoDAO (CRYO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Količina u optjecaju 2.54M 2.54M 2.54M Ukupna količina 4,422,687.04456272 4,422,687.04456272 4,422,687.04456272

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryoDAO je $ 2.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYO je 2.54M, s ukupnom količinom od 4422687.04456272. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.38M.