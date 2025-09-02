crvUSD (CRVUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999725 $ 0.999725 $ 0.999725 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.999725$ 0.999725 $ 0.999725 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniža cijena $ 0.949016$ 0.949016 $ 0.949016 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.02% Promjena cijene (7D) +0.02%

crvUSD (CRVUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, CRVUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999725 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRVUSD je $ 1.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.949016.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRVUSD se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu crvUSD (CRVUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 115.12M$ 115.12M $ 115.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 115.12M$ 115.12M $ 115.12M Količina u optjecaju 115.11M 115.11M 115.11M Ukupna količina 115,111,438.1523461 115,111,438.1523461 115,111,438.1523461

Trenutačna tržišna kapitalizacija crvUSD je $ 115.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRVUSD je 115.11M, s ukupnom količinom od 115111438.1523461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 115.12M.