Više o CRVUSD

CRVUSD Informacije o cijeni

CRVUSD Službena web stranica

CRVUSD Tokenomija

CRVUSD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

crvUSD Logotip

crvUSD Cijena (CRVUSD)

Neuvršten

1 CRVUSD u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena crvUSD (CRVUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:06:56 (UTC+8)

crvUSD (CRVUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.999725
$ 0.999725$ 0.999725
24-satna najniža cijena
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 0.999725
$ 0.999725$ 0.999725

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.949016
$ 0.949016$ 0.949016

+0.02%

+0.01%

+0.02%

+0.02%

crvUSD (CRVUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, CRVUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999725 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRVUSD je $ 1.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.949016.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRVUSD se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu crvUSD (CRVUSD)

$ 115.12M
$ 115.12M$ 115.12M

--
----

$ 115.12M
$ 115.12M$ 115.12M

115.11M
115.11M 115.11M

115,111,438.1523461
115,111,438.1523461 115,111,438.1523461

Trenutačna tržišna kapitalizacija crvUSD je $ 115.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRVUSD je 115.11M, s ukupnom količinom od 115111438.1523461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 115.12M.

crvUSD (CRVUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz crvUSD u USD iznosila je $ +0.00011382.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz crvUSD u USD iznosila je $ +0.0004145000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz crvUSD u USD iznosila je $ +0.0002496000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz crvUSD u USD iznosila je $ +0.0000791500738087.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00011382+0.01%
30 dana$ +0.0004145000+0.04%
60 dana$ +0.0002496000+0.02%
90 dana$ +0.0000791500738087+0.01%

Što je crvUSD (CRVUSD)

crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs crvUSD (CRVUSD)

Službena web-stranica

crvUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će crvUSD (CRVUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših crvUSD (CRVUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za crvUSD.

Provjerite crvUSD predviđanje cijene sada!

CRVUSD u lokalnim valutama

crvUSD (CRVUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike crvUSD (CRVUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRVUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o crvUSD (CRVUSD)

Koliko crvUSD (CRVUSD) vrijedi danas?
Cijena CRVUSD uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRVUSD u USD?
Trenutačna cijena CRVUSD u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija crvUSD?
Tržišna kapitalizacija za CRVUSD je $ 115.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRVUSD?
Količina u optjecaju za CRVUSD je 115.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRVUSD?
CRVUSD je postigao ATH cijenu od 1.11 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRVUSD?
CRVUSD je vidio ATL cijenu od 0.949016 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRVUSD?
24-satni obujam trgovanja za CRVUSD je -- USD.
Hoće li CRVUSD još narasti ove godine?
CRVUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRVUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:06:56 (UTC+8)

crvUSD (CRVUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.