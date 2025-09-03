CROY AI (CROY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00815994$ 0.00815994 $ 0.00815994 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.66% Promjena cijene (7D) +6.37% Promjena cijene (7D) +6.37%

CROY AI (CROY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CROYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROY je $ 0.00815994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.66% u posljednjih 24 sata i +6.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CROY AI (CROY)

Tržišna kapitalizacija $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.92K$ 20.92K $ 20.92K Količina u optjecaju 920.98M 920.98M 920.98M Ukupna količina 959,650,903.32941 959,650,903.32941 959,650,903.32941

Trenutačna tržišna kapitalizacija CROY AI je $ 20.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROY je 920.98M, s ukupnom količinom od 959650903.32941. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.92K.