Crowny (CRWNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.189898$ 0.189898 $ 0.189898 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) +0.77% Promjena cijene (7D) -4.85% Promjena cijene (7D) -4.85%

Crowny (CRWNY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRWNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRWNY je $ 0.189898, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRWNY se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, +0.77% u posljednjih 24 sata i -4.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crowny (CRWNY)

Tržišna kapitalizacija $ 620.42K$ 620.42K $ 620.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 720.04K$ 720.04K $ 720.04K Količina u optjecaju 700.60M 700.60M 700.60M Ukupna količina 813,097,988.0 813,097,988.0 813,097,988.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crowny je $ 620.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRWNY je 700.60M, s ukupnom količinom od 813097988.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 720.04K.