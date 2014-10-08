Crown (CRW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Crown (CRW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Crown (CRW) Informacije Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible. Službena web stranica: https://crownplatform.com/

Crown (CRW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crown (CRW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.25K Ukupna količina: $ 42.00M Količina u optjecaju: $ 34.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.42K Povijesni maksimum: $ 4.6 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00065277

Crown (CRW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crown (CRW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRW tokena, istražite CRW cijenu tokena uživo!

CRW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRW? Naša CRW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

