Crown (CRW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4.6$ 4.6 $ 4.6 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +10.19% Promjena cijene (7D) +10.19%

Crown (CRW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRW je $ 4.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crown (CRW)

Tržišna kapitalizacija $ 23.53K$ 23.53K $ 23.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K Količina u optjecaju 34.08M 34.08M 34.08M Ukupna količina 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

