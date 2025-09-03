Više o CRW

Crown Logotip

Crown Cijena (CRW)

Neuvršten

1 CRW u USD cijena uživo:

0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Crown (CRW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:30:11 (UTC+8)

Crown (CRW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

--

+10.19%

+10.19%

Crown (CRW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRW je $ 4.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crown (CRW)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crown je $ 23.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRW je 34.08M, s ukupnom količinom od 42000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.00K.

Crown (CRW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crown u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crown u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crown u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crown u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+4.17%
60 dana$ 0+21.68%
90 dana$ 0--

Što je Crown (CRW)

Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Crown (CRW)

Službena web-stranica

Crown Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crown (CRW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crown (CRW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crown.

Provjerite Crown predviđanje cijene sada!

CRW u lokalnim valutama

Crown (CRW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crown (CRW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crown (CRW)

Koliko Crown (CRW) vrijedi danas?
Cijena CRW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRW u USD?
Trenutačna cijena CRW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crown?
Tržišna kapitalizacija za CRW je $ 23.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRW?
Količina u optjecaju za CRW je 34.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRW?
CRW je postigao ATH cijenu od 4.6 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRW?
CRW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRW?
24-satni obujam trgovanja za CRW je -- USD.
Hoće li CRW još narasti ove godine?
CRW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.