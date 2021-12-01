CrowdSwap (CROWD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CrowdSwap (CROWD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CrowdSwap (CROWD) Informacije CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Službena web stranica: https://crowdswap.org/ Bijela knjiga: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf Kupi CROWD odmah!

CrowdSwap (CROWD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CrowdSwap (CROWD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 622.38K $ 622.38K $ 622.38K Ukupna količina: $ 609.00M $ 609.00M $ 609.00M Količina u optjecaju: $ 362.87M $ 362.87M $ 362.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Povijesni maksimum: $ 0.302311 $ 0.302311 $ 0.302311 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00171516 $ 0.00171516 $ 0.00171516 Saznajte više o cijeni CrowdSwap (CROWD)

CrowdSwap (CROWD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CrowdSwap (CROWD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CROWD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CROWD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CROWD tokena, istražite CROWD cijenu tokena uživo!

