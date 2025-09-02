CrowdSwap (CROWD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00186532 $ 0.00199473 24-satna najniža cijena $ 0.00186532 24-satna najviša cijena $ 0.00199473 Najviša cijena ikada $ 0.302311 Najniža cijena $ 0.0008704 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -1.10% Promjena cijene (7D) +15.78%

CrowdSwap (CROWD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00196504. Tijekom protekla 24 sata, CROWDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00186532 i najviše cijene $ 0.00199473, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROWD je $ 0.302311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0008704.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROWD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -1.10% u posljednjih 24 sata i +15.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CrowdSwap (CROWD)

Tržišna kapitalizacija $ 713.05K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.20M Količina u optjecaju 362.87M Ukupna količina 609,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CrowdSwap je $ 713.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROWD je 362.87M, s ukupnom količinom od 609000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.