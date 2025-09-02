Više o CROWD

CrowdSwap Logotip

CrowdSwap Cijena (CROWD)

Neuvršten

1 CROWD u USD cijena uživo:

$0.0019909
$0.0019909$0.0019909
+0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena CrowdSwap (CROWD)
CrowdSwap (CROWD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00186532
$ 0.00186532$ 0.00186532
24-satna najniža cijena
$ 0.00199473
$ 0.00199473$ 0.00199473
24-satna najviša cijena

$ 0.00186532
$ 0.00186532$ 0.00186532

$ 0.00199473
$ 0.00199473$ 0.00199473

$ 0.302311
$ 0.302311$ 0.302311

$ 0.0008704
$ 0.0008704$ 0.0008704

+0.01%

-1.10%

+15.78%

+15.78%

CrowdSwap (CROWD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00196504. Tijekom protekla 24 sata, CROWDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00186532 i najviše cijene $ 0.00199473, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROWD je $ 0.302311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0008704.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROWD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -1.10% u posljednjih 24 sata i +15.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CrowdSwap (CROWD)

$ 713.05K
$ 713.05K$ 713.05K

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

362.87M
362.87M 362.87M

609,000,000.0
609,000,000.0 609,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CrowdSwap je $ 713.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROWD je 362.87M, s ukupnom količinom od 609000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.

CrowdSwap (CROWD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CrowdSwap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CrowdSwap u USD iznosila je $ +0.0004188991.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CrowdSwap u USD iznosila je $ +0.0018382023.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CrowdSwap u USD iznosila je $ +0.0009665153205847598.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.10%
30 dana$ +0.0004188991+21.32%
60 dana$ +0.0018382023+93.55%
90 dana$ +0.0009665153205847598+96.79%

Što je CrowdSwap (CROWD)

CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

CrowdSwap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CrowdSwap (CROWD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CrowdSwap (CROWD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CrowdSwap.

Provjerite CrowdSwap predviđanje cijene sada!

CROWD u lokalnim valutama

CrowdSwap (CROWD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CrowdSwap (CROWD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CROWD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CrowdSwap (CROWD)

Koliko CrowdSwap (CROWD) vrijedi danas?
Cijena CROWD uživo u USD je 0.00196504 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CROWD u USD?
Trenutačna cijena CROWD u USD je $ 0.00196504. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CrowdSwap?
Tržišna kapitalizacija za CROWD je $ 713.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CROWD?
Količina u optjecaju za CROWD je 362.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CROWD?
CROWD je postigao ATH cijenu od 0.302311 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CROWD?
CROWD je vidio ATL cijenu od 0.0008704 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CROWD?
24-satni obujam trgovanja za CROWD je -- USD.
Hoće li CROWD još narasti ove godine?
CROWD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CROWD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CrowdSwap (CROWD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

